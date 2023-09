Campagne "Modder op de weg" moet ongevallen vermijden in oogstperiode

De bewustmakingscampagne van de provincie West-Vlaanderen "Modder op de weg" is gestart. Het startschot van de campagne werd gegeven op een landbouwbedrijf in Merkem bij Houthulst.

De campagne werd jaren geleden opgestart na een dodelijk ongeval door vervuilde wegen tijdens de oogstperiode. "Modder op de weg" is aan zijn 23ste editie toe. De campagne moet zowel weggebruikers als de landbouwsector bewustmaken van de gevaren van modder op de weg tijdens het oogstseizoen.

Borden wijzen op gevaar

"We willen dit jaar het belang van het tijdig melden van modder op de weg benadrukken en de meldingsbereidheid verhogen bij de weggebruikers, om valpartijen en ongevallen te vermijden", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De verschillende landelijke gemeenten zorgen voor borden voor de landbouwers om het gevaar aan te duiden. "Wie modder opmerkt op de weg op een plaats waar geen dergelijk verkeersbord staat, kan dat melden via een lokaal meldpunt in de gemeente, via 1700 of via meldpuntwegen.be."

(lees verder onder de foto)

"Pas snelheid aan"

Verder wordt ook wat inspanning gevraagd van de weggebruikers. "Zij moeten hun snelheid en rijgedrag aanpassen bij modder op de weg. Vooral zwakke weggebruikers zoals fietsers en motorrijders zijn hierbij kwetsbaar. Laten we valpartijen vermijden door allen actief deel te nemen aan deze campagne", zegt Decaluwé.

Naast een affiche werden voor de campagne ook drie filmpjes gemaakt om de boodschap te verspreiden.