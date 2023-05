Campagne maakt zwangerschapsverlies tastbaar: ziekenhuis Ieper maakt tastbare herinneringen

De eerste nationale campagne over zwangerschapsverlies wil het verlies van een ongeboren kindje bespreekbaar maken. In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper dragen ze alvast hun steentje bij.

"Ook al was je nog maar een week in je zwangerschap of ben je drie maand in je zwangerschap: dat is een verlieservaring," zegt Mieke Vanhove. 26 jaar geleden verloor ze vroeg in haar zwangerschap één van haar twee haar ongeboren kindjes. Veel aandacht voor haar verdriet was er toen niet. "Toen Arthur geboren is, is eigenlijk dat verdriet naar boven gekomen. Toen was er nog niet echt externe hulp als er een zwangerschapsonderbreking was. Het was van 'doe verder, probeer opnieuw'," zegt Mieke.

Tastbare herinneringen

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper hebben ze daar bijzonder veel aandacht voor. Sociaal verpleegkundigen bieden er niet alleen een luisterend oor. Ze helpen de ouders ook bij het maken van tastbare herinneringen. "Wij proberen zoveel als mogelijk tastbare herinneringen aan te maken met de ouders over een overleden kindje," zegt sociaal verpleegkundige Mieke Staelens. "Concreet bedoel ik dat we met de koesterkoffer, die ons wordt aangeboden door het Berrefonds, proberen handafdrukken te nemen. Dat is iets tastbaar voor later." (lees verder onder de foto)

Mieke Vanhove schreef zelf haar verhaal neer voor haar andere zoon, Arthur. "k heb dat eigenlijk in een bewaar doos gestoken, in Arthur zijn bewaardoos, zodat hij ook mijn verhaal kent. Op een dag, als het moment daar is, ga ik hem dat geven. Het was wel nog pril maar ze hebben wel even met twee in mijn buik gezeten."

Twee vragen

Mensen zijn vaak bang om over zwangerschapsverlies te praten, maar dat is volgens Mieke niet nodig: "Er zijn twee simpele vragen die je kan stellen aan iemand na een zwangerschapsonderbreking. Kan ik iets voor je doen, kan ik je iets voor je betekenen. Eigenlijk moet je niet meer doen dan die twee vragen te stellen.