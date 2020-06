Cafés en brouwerijen wachten op heropening

Straks weten de uitbaters van café's of ze volgende week weer hun deuren mogen openen. Maar wellicht kan het alleen met een resem restricties.

Zo zouden ze maar open blijven tot middernacht en mag er niet geconsumeerd worden aan de toog. Heel wat uitbaters zien dat niet meteen zitten en openen volgende week hun deuren nog niet. Maar cafébaas Lieven Vanhessche van café de Kroone uit Kuurne ziet het anders. "Iedere week krijgen we vragen van klanten. Ik vind het jammer dat ze niet aan de toog gaan kunnen hangen, maar we gaan toch maken dat ze op een veilige manier hier hun dorst gaan kunnen lessen.

Brouwers helpen

Ook de brouwers doen er alles aan om hun cafés opnieuw op de rails te krijgen en ondersteunen ze dan ook. "De leidingen gaan wij gratis kuisen, wij hebben een helpdesk opgezet waar alle vragen kunnen gesteld worden. We hebben producten vervangen waar het moest, dus we hebben zoveel mogelijk gedaan als we kunnen," zegt Stijn Vermoere van brouwerij De Brabandere. Eenzelfde verhaal horen wij bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck uit Izegem.