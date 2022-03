Cafébaas staat terecht voor corona-inbreuken, maar weigert in rechtbank mondmasker te dragen

Hans B. (51) en een dertigtal sympathisanten weigerden een mondmasker te dragen, waardoor ze vrijdagochtend het gerechtsgebouw niet in mochten. De zaak werd uiteindelijk bij verstek behandeld.

Hans B. verzet zich als gezicht van Belgians for Freedom al langer tegen het coronabeleid. Zo dreigde hij in het voorjaar van 2021 eens om de Kingsclub, ondanks het verbod, toch te openen. Bij controles eind november 2021 en eind januari 2022 werden volgens het openbaar ministerie effectief inbreuken vastgesteld. B. en zijn personeel zouden systematisch geweigerd hebben om een mondmasker te dragen. Bovendien zou men ook steeds geweigerd hebben om het Covid Safe Ticket (CST) van de klanten te controleren.

Vrijdagochtend trok de beklaagde samen met een groep sympathisanten naar de rechtbank. In de inkomhal van het gebouw werd het gezelschap echter tegengehouden door de politie. Ze weigerden immers een mondmasker te dragen, terwijl dat tijdens verplaatsingen in het gerechtsgebouw momenteel nog steeds verplicht is. Tijdens zijn proces had B. zijn mondmasker in principe wel mogen afnemen. Na een uurtje discussiëren met de politie droop het gezelschap uiteindelijk af.

Uitspraak op 1 april

Op het einde van de zitting kon enkel vastgesteld worden dat Hans B. verstek liet gaan. "Ik had nochtans verwacht dat hij verweer zou komen voeren", zei procureur Guy Billiouw, een verwijzing naar de strijd van de beklaagde tegen de coronamaatregelen. Inbreuken tegen het Koninklijk Besluit, zoals het niet-naleven van de mondmaskerplicht, komen trouwens steevast voor de politierechtbank. Het gebruik van het CST is echter vastgelegd in een Vlaams decreet. In dergelijke gevallen is de correctionele rechtbank bevoegd.

De rechter doet uitspraak op 1 april. Tegen dan is een mondmasker in het gerechtsgebouw niet meer verplicht.

