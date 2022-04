Café Winket ontfermt zich over naasten van Brugse gevangenen

Zo’n 17.000 kinderen hebben in ons land een ouder in de gevangenis zitten en nog eens tienduizenden anderen hebben een familielid of geliefde wiens vrijheid werd afgenomen. De impact daarvan is niet te onderschatten, en daar willen ze in Brugge extra aandacht aan besteden. In Café Winket kunnen de naasten van gedetineerden vanaf vandaag terecht voor een koffie, een luisterend oor, of zelfs voor een concert of kindertheater. “We zijn ervan overtuigd dat onthaalhuizen waar naastbestaanden even op adem kunnen komen, een luisterend oor vinden maar waar ook de nodige informatie aanwezig is, echt het verschil kan maken in de levens van de vele duizenden naastbestaanden", besluit Olivier Forges, één van de initiatiefnemers van Café Winket. Uiteindelijk hopen ze met dit initiatief ook een lans te breken om permanente onthaalhuizen te openen aan de Belgische gevangenissen.