Café weekend dicht op bevel burgemeester: "Straf niet in proportie"

In Lichtervelde moet café 'De Piraat' uit de Hoogstraat een weekend dicht, op bevel van de burgemeester. Reden is omdat de uitbater zich niet hield aan het sluitingsuur. De politie stelde twee maal de overtreding vast.

De uitbater deed dit bewust. Dat zegt hij op Facebook:

"Dus ja, wij hebben dat belachelijke sluitingsuur niet gerespecteerd. Uit protest. Uit noodzaak. En uit terug weer eens wat rock 'n roll in het leven brengen. Want dat is soms ver weg in deze maatschappij. En nochtans oh zo belangrijk. Leef en laat leven! Gevaccineerd of niet."

Hij noemt de straf niet in proportie met de overtreding.

"Ok, we hebben een overtreding begaan, maar de straf is totaal niet in proportie. Net voor het rijk der vrijheid voor de zoveelste keer in zicht is zal ik mij zelf waarschijnlijk nog voor de rechtbank moeten gaan verantwoorden. Omdat ik mijn job heb gedaan."

Lees hier het volledige bericht op Facebook van Café De Piraat: