Café Mama Africa tijdelijk gesloten na herhaaldelijk overlast

De laatste maanden kwam de politie meermaals over de vloer in café Mama Africa aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Ze moesten tussenkomen voor onder andere nachtlawaai, bedreigingen, moeilijkheden met een dronken persoon en het aansteken van een barbecue in het gebouw. Ook het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid moest al een proces-verbaal opstellen voor het café. Bovendien moest Mama Africa al eens gesloten worden omdat het gebouw niet brandveilig was.

De uitbaatster van het café kreeg al meerdere waarschuwingen, maar de overlast bleef aanhouden. Burgemeester Bart Tommelein heeft daarom beslist het café voor drie maanden te sluiten: "We geven mensen graag een tweede kans, maar als ze die niet grijpen, treden we kordaat op. Dergelijke ernstige verstoring van de openbare orde tolereren we niet."