Cactusfestival onder stralende zon afgetrapt

Het Minnewaterpark wordt de komende drie dagen ingepalmd door het Cactusfestival. De Japans-Belgische band Aili is de opener. Vanavond treden ook nog Goldband, Goose en Arsenal op. De organisatie verwacht in totaal zo'n 30.000 bezoekers.

Onder een stralende zon en in tropische temperaturen gaat het Cactusfestival in Brugge deze namiddag van start. Om 15 uur openden de festivaldeuren en om 17.20 uur begon de eerste artiest, het Japans-Belgische duo Aili, eraan. Later op de avond spelen ook Goldband, Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, Goose en Arsenal.

"Ideaal festivalweer"

Cactusfestival pakt dit jaar uit met een stevige line-up en dat vertaalde zich ook in een goede ticketverkoop. "We hebben nog nooit meegemaakt dat er festivaldagen zo vroeg op voorhand waren uitverkocht", zegt organisator Patrick Keersebilck. "Alle meerdagentickets en ook dagtickets voor zaterdag en zondag zijn uitverkocht. Er zijn nog tickets voor zondag."

De voorspelde tropische temperaturen zijn volgens de organisator "ideaal festivalweer". "Op het terrein staan kraantjes voor wie water wil en er zijn voldoende schaduwplekken. Wij liggen natuurlijk niet pal in het binnenland dus ik denk dat de temperaturen vrijdag te doen zullen zijn, maar we zijn op alles voorzien", zegt Keersebilck. "Wie toch last krijgt van de warmte kan zich wenden tot het Rode Kruis."

Tamino sluit Cactus af

De organisatie verwacht over het hele weekend ongeveer 30.000 bezoekers in het Brugse Minnewaterpark. Zaterdag staan onder meer The Vaccines, Merol en Portland op het podium. Zondag passeren Tsar B, en Kurt Vile de revue. Tamino sluit het festival zondagavond af.