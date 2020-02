Cactusfestival lost enkele straffe namen

De organisatie van het Cactusfestival in Brugge heeft enkele straffe namen gelost. Onder andere Balthazar, Black Box Revelation en Zwangere Guy komen naar het Minnewaterpark op 10, 11 en 12 juli.

De West-Vlaamse band Balthazar zal de eerste festivaldag afsluiten, terwijl Black Box Revelation (gekend door frontman Jan Paternoster), Het Zesde Metaal en Eefje de Visser op dag twee optreden. De Brusselse rapper Zwangere Guy maakt zijn opwachting op de laatste festivaldag, zondag 12 juli.

Het Zesde Metaal kan je kennen door hits zoals 'Ploegsteert' en 'Naar De Wuppe'. Eefje de Visser is in België gekend door haar samenwerking met Bazart in het liedje 'Onder Ons'. Andere namen verschijnen binnenkort nog op de site.

De ticketverkoop start volgende week maandag om 11 uur.