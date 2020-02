C02-neutrale woonbuurt in Hooglede voorgesteld

Vlak naast de ringweg rond Roeselare, aan de Honzebrouckstraat, bouwt vastgoedontwikkelaar Dumobil een nieuwe woonbuurt met 124 woningen en appartementen. Het woonproject in Hooglede onderscheidt zich van andere projecten doordat al de woningen op een warmtenet worden aangesloten. Zo wordt de CO2-uitstoot van het volledige woonproject herleid tot nul. Ontwikkelaar Dumobil lanceert op de site voor het eerst de compacte Tantum+ -woning. Deze nieuwe woonvorm moet enerzijds een antwoord bieden op het toenemend aantal singles, alleenstaande ouders, koppels en jonge gezinnen in Vlaanderen en anderzijds op betaalbaar wonen in Vlaanderen.

21 appartementen

Net binnen de ring rond Roeselare en op een boogscheut van de Brugsesteenweg met verschillende grote winkelketens, daar komt het nieuwe woonproject ‘Schaerkehoek’. De woonbuurt telt 124 woningen en appartementen. Het gebied heeft een omvang van zeven hectare ofwel ruim tien voetbalvelden. Er komt in de nieuwe buurt, naast alle woningen, een appartementsgebouw met 21 appartementen. Op de gelijkvloers zal er plaats zijn voor drie handelsruimten.

Warmtenet

Opvallend aan de woonsite is dat alle 124 woningen en appartementen worden aangesloten op een groot, duurzaam warmtenet. Dat is een ondergronds netwerk dat ervoor zorgt dat er warm water, opgewarmd via onder meer de restwarmte vanuit de verbrandingsoven van het industriebedrijf MIROM uit Roeselare, tot aan de woningen loopt. Een warmtewisselaar in de woningen en de appartementen brengt dat warme water op een aangename temperatuur voor keuken- en badkamersanitair, en het verwarmingssysteem. Het warmtenet werd gerealiseerd in samenwerking met de Vlaamse overheid.