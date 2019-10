BV's promoten hun favoriete plekjes aan zee

Elke foto geeft ook een persoonlijke quote van de bekende ambassadeur. In Blankenberge is dat weerman David Dehenauw, in Knokke-Heist model en presentatrice Joke Van de Velde en in Oostende de bekende tv-kok Sandra Bekkari. Kamagurka koos dan weer een plek in zijn geboortestad Nieuwpoort. Het doel is dat ze aantonen hoe trots ze zijn op de kust en wat hun band ermee is. Samen met de inspirerende quote worden de BV's meteen ook ambassadeur van de badplaats.

Tien bekende Vlamingen

Tien bekende Vlamingen hebben voor hun favoriete badplaats hun medewerking verleend aan deze actie. Joke van de Velde (Knokke-Heist), Kurt Van Eeghem (Zeebrugge), David Dehenauw (Blankenberge), Merho (De Haan-Wenduine), Brandon Mechele (Bredene), Sandra Bekkari (Oostende), Christel Van Dyck (Middelkerke-Westende), Kamagurka (Nieuwpoort), Ozark Henry (Koksijde-Oostduinkerke) en Michel Wuyts (De Panne).

Met de hashtag #dekust en de hashtag van de kustgemeente kunnen toeristen en inwoners hun persoonlijke foto’s delen op sociale media.