Buurtbewoners toekomstig detentiehuis zetten advocaat op zaak

Ze zien het niet zitten dat daar op de site het eerste detentiehuis voor kortgestraften van het land komt. Eerder overhandigden ze ook al een petitie met 800 handtekeningen aan het stadsbestuur.

De buurt wil laten uitpluizen of het ruimtelijk uitvoeringsplan wel een detentiehuis toelaat en of de nodige vergunningen er zijn. Volgens het stadsbestuur valt het detentiehuis binnen de huidige bestemming als gemeenschapsvoorziening en kan het dus gewoon. De bewoners vindt dat zo'n project niet past in een woonwijk en studentenbuurt en maakt zich zorgen over de veiligheid. Een eerdere infovergadering deed hen niet van mening veranderen.

"Genoeg valabele alternatieven"

"Is er een ruimtelijk uitvoeringsplan, een mobiliteitsplan, een omgevings- en milieuvergunning?", vraagt buurtbewoner Jean-Marie Laverge zich af. "We blijven er van overtuigd dat er nog altijd meer valabele alternatieven zijn zoals de leegstaande kazernes in Koksijde, Ieper en Brugge, Zedelgem. We hebben ook al contact opgenomen met Leiedal om met hen samen naar alternatieve plaatsen te zoeken waar die instelling gerust zou kunnen komen," besluit hij.

