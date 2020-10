Buurtbewoners protesteren tegen bouw mestverwerkingsinstallatie in landelijke leefomgeving

In Wingene voeren een aantal inwoners van de Munkelostraat en de Gloriestraat actie. Er werd bij de provincie West-Vlaanderen een aanvraag ingediend om er een mestverwerkingsinstallatie te bouwen, en dat past volgens hen niet in hun leefomgeving.

De inwoners van de Gloriestraat in Oostkamp en de Munkelostraat in Wingene protesteren. Er is namelijk een aanvraag ingediend om een mestverwerkingsinstallatie te bouwen, ter uitbreiding van een varkens- en rundveehouderij in de Gloriestraat. De actiegroep wil het project vooral tegenhouden omdat ze van mening zijn dat de installatie niet thuishoort in hun landelijke leefomgeving.

"De Munkelostraat is een landelijke weg, bestaande uit 1 rijvak met heel beperkte straatverlichting, en dus ongeschikt voor dergelijke grote vrachten van mestvervoerders", klinkt het. "Bovendien loopt door de Munkelostraat ook het Vlaams fietsknooppuntennetwerk. De inrichting van een dergelijke mestverwerkingsinstallatie zou leiden tot gevaarlijke situaties voor de vele fietsers die de knooppuntenroutes volgen."