Buurtbewoners klagen over testrit rallyteam op openbare weg

Enkele buurtbewoners in Kruiseke bij Wervik klagen over een testrit die een rallyteam morgen rijdt op de openbare weg.

Het gaat om een zogenaamde afstellingsrit waarbij ze de rallyauto's testen. Maar daardoor is een tiental gezinnen en landbouwers afgesloten van hun huis, zeggen ze. Volgens de organisatie was er overleg en ze doen er ook alles aan om de hinder te beperken.

In deze straatjes in Kruiseke, deelgemeente van Wervik test een Engels rallyteam morgen vier wagens. Dat is zo van 's morgens tot 's avonds waardoor een tiental buurtbewoners en landbouwers hinder ondervindt.

Ook vorig jaar al klachten

Het is al het derde jaar op rij dat de stad Wervik een vergunning verleent voor zo'n afstellingsrit. Al waren er vorig jaar ook al klachten.

De organisatie laat ons weten dat ze elke buurtbewoner op de hoogte brachten met een brief en er ook overleg is. Als ze bijvoorbeeld hun huis willen verlaten, ligt de test even stil. Ook even rond vier uur na schooltijd. Maar voor landbouwer Geert is dat onvoldoende:

"De organisatie zegt dat ze ons gaan doorlaten maar ik kan hier morgen geen vier of vijf uur heen en weer rijden, dat komt niet goed denk ik. Ik hoor eventjes de weg oversteken of passeren, dat kan wel, maar heen en weer rijden dat zal niet lukken, ze hebben een politiebevel dat ze mogen", klinkt het.