Buurtbewoners blijven ongerust over mobiliteit na voorstelling nieuw Clubstadion

Hoewel hun verzuchtingen in de plannen meegenomen zijn, heerst er bij de buurtbewoners van het nieuwe stadion van Club Brugge toch nog wat ongerustheid over de 3000 parkeerplaatsen en de mobiliteit rond het stadion op een wedstrijddag.

Nieuw is dat de hele omgeving blauwe zone wordt op wedstrijddagen, wat een einde moet maken aan het zoekverkeer en het wildparkeren. Waar nu nog de oefenterreinen liggen, komt bovendien een park met 3000 parkeerplaatsen.

"Mobiliteitsprobleem blijft bestaan"

Heel wat bewoners in de Doornstraat en de Lange Molenstraat vrezen dat het mobiliteitsprobleem, namelijk een constante verkeersstroom van en naar het stadion op wedstrijddagen, daardoor blijft bestaan. Verder wordt het aantal bussen uitgebreid van 50 naar 125. "Ook die bussen gaan vastzitten in het verkeer", klinkt het bij buurtbewoner Hans Hoeman.

"Te groot"

Ook Alexander Boi die in de buurt woont, is er niet gerust op: "Ik vind het stadion veel te groot voor de buurt." Volgens de huidige plannen wordt het stadion niet veel groter of hoger, maar zal het wel 40.000 toeschouwers kunnen ontvangen, 12.000 meer dan vandaag.

Tweede consultatieronde

Andere bewoners, zoals Gilbert Van Middel, ondervonden in het verleden al geen problemen en verwachten dat nu ook niet. "Het zal nu enkel nog beter worden. Van mij mag het elke dag voetbal zijn", meent Gilbert.

In de tweede consultatieronde kunnen buurtbewoners nog altijd opmerkingen doorgeven. In oktober of november wil Club de plannen finaliseren en de omgevingsvergunning aanvragen.