Buurt rond Zegemeer Knokke-Heist naar Raad van State tegen drijvend terras

In Knokke-Heist is er protest gerezen tegen de komst van een drijvend terras op het Zegemeer. De buurt vreest voor de rust en de natuur, ze stappen naar de Raad van State.

Het drijvend terras, waarvoor een vergunning is aangevraagd, zal meer dan 170 vierkante meter groot zijn. Er zou ook een bar met parasol komen drie meter hoog. De buurt vreest niet alleen voor visuele hinder, ook voor lawaai-overlast. Vooral ook omdat volgens hen nergens staat vermeld hoeveel decibel ze vanaf het terras maximaal zullen mogen produceren.

Rust verstoord?

"In de jaren zestig was het Zegemeer een recreatiezone waar werd gewaterskied. Nu is die functie overgenomen door de Lakeside en is het Zegemeer een oord van rust en natuur verworden, zowel voor de wandelaars als voor de waterdieren," klinkt het. "De vergunning werd uitgereikt onder de auspiciën van het RUP ‘Zegemeer’ waardoor voor deze vergunning geen openbaar onderzoek noodzakelijk was. (lees meer onder de foto)

Het drijvend terras zal bij het vernieuwde hotel La Réserve horen, van ondernemers Bart Versluys en Marc Coucke.

Naar Raad van State

De buurt heeft zich nu verenigd en stapt naar de Raad van State. "Binnen de krijtlijnen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zegemeer’ is er helemaal geen sprake van een drijvend terras. "Er is wel sprake van een sculpturaal element, een symbolische brug of het plaatsen van kunstwerken. Hiervoor moet een beroep worden gedaan op een kunstenaar. "Nu de actiegroep dan toch naar de Raad van State stapt, zullen we ook nagegaan of er geen andere inbreuken zijn tegen het RUP Zegemeer.