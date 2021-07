Buurt protesteert tegen plannen betoncentrale

Aan heel wat huizen op ’t Hoge in Kortrijk hangen zwarte vlaggen. De bewoners verzetten zich tegen de plannen van betoncentrale Bosschaert.

Die wil onder meer een nieuw gebouw plaatsen voor het breken van puin. Maar volgens de buurt zorgt de centrale nu al voor overlast en overtreedt ze al jaren de beperkingen van de huidige omgevingsvergunning. De betoncentrale zou onder meer te veel beton produceren, begint ’s morgens te vroeg, doet aan illegale grondwaterwinning en heeft onwettig grond verhard. Door de uitdroging van de ondergrond vertonen bepaalde woningen in de buurt scheuren. (Lees verder onder de foto)

"Weinig klachten"

Het bedrijf zegt dat er de voorbije negen jaar amper vijf klachten waren. "We zijn inderdaad gegroeid, zegt de zaakvoerder, "en wij produceren vijf keer meer beton dan voorzien." Daarom vraagt het bedrijf ook een nieuwe omgevingsvergunning aan. Het wil de bestaande vergunningen updaten, en ook enkele extra gebouwen plaatsen, om de lawaaihinder te beperken. De waterputten die destijds zonder vergunning zijn aangelegd, zijn weer dichtgegooid.

Stad kan enkel adviseren

Maar de buurt blijft zich verzetten, het bedrijf wil via een nieuwe aanvraag de bestaande illegale toestand regulariseren, zegt ze. En dat zou in strijd zijn met het huidige plan van aanleg. De stad zegt dat het om een complex dossier gaat dat ze kritisch zal bekijken. Maar uiteindelijk geeft zij alleen advies en is het aan de provincie om te beslissen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 18 augustus.