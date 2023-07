Buurt niet opgezet met plannen voor nieuwe helihaven in Oostende: 'nieuwe locaties worden onderzocht'

Er zijn toch nog verschillende locaties mogelijk, op de luchthaven in Oostende, voor de nieuwe basis van de reddingshelikopters. Dat is vandaag beslist op de federale ministerraad. Er zijn al vijf jaar plannen om de basis te verhuizen van Koksijde naar Oostende.

Defensie verkiest een locatie in de buurt van Raversijde, maar buurtbewoners zijn tegen.

Ze vrezen voor veel overlast. "Ik vind het absurd dat er niet eerst is nagedacht over een logische locatie voor de helibasis. Nadien wordt dan gezegd: dit is de meest geschikte locatie, maar het ligt vlak naast iedereen", zegt Matthias Malfait die er al zijn hele leven woont.

"Middenin de bebouwing"

De buurtbewoners richtten een actiecomité op en zochten steun bij het stadsbestuur en oppositie. Aanvankelijk was er geen officiële klacht van de stad tegen de komst op die locatie, maar het was de oppositie die aan de mouw trok.

"De beslissing en de voorbereidingen waren gebaseerd op één locatie, middenin de bebouwing. Wij vonden dat niet kunnen, dus we zijn heel blij dat ze vandaag beslist hebben om meerdere locaties te onderzoeken", zegt John Crombez, oppositieraadslid van Vooruit Oostende.

Verzoenende rol

Toch is dat nog niet de eindhalte voor het actiecomité. "Het feit dat ze deze piste niet uitsluiten, is heel wrang. Wij willen net dat ze die locatie schrappen als mogelijkheid."

"Wij kunnen daar zelf niet over beslissen, maar wij kunnen wel advies geven", zegt schepen Charlotte Verkeyn. "Wij kunnen wel proberen daar een verzoenende rol in te spelen."

De plannen om de basis van de reddingshelikopters van Defensie te verhuizen van Koksijde naar Oostende bestaan al bijna vijf jaar. Normaal tegen 2026 moet dat ook zo zijn.