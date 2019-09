Buurt geëvacueerd na vondst fosforgranaten in Deerlijk

In Deerlijk heeft een man vrijdagavond een fosforgranaat aangetroffen tijdens graafwerken in een tuin van een leegstaande woning. Politie en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse en de buurt werd even geëvacueerd.

De fosforgranaat werd kort voor 18 uur aangetroffen toen de bewoner graafwerken aan het uitvoeren was. Plots stegen een steekvlam en een witte rookpluim op uit de grond. De man hield het hoofd koel en gooide meteen een hoeveelheid aarde op de granaat, waardoor de verbranding stopte.

20 mensen geëvacueerd

De hulpdiensten snelden ter plekke en namen geen enkel risico. De Stationsstraat werd meteen voor alle verkeer afgesloten vanaf het kruispunt met de Stasegemstraat en aan beide kanten van de woning werd een perimeter van 75m ingesteld. De buurtbewoners die op dat ogenblik thuis waren - alles samen een 20-tal mensen - werden door brandweer en politie geëvacueerd naar het buurthuis iets verderop.

Ontmantelen

Ondertussen waren ook agenten van de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse om de granaat te ontmantelen, waardoor omstreeks 20.15 uur alle gevaar geweken was en de meeste buurtbewoners terug naar huis mochten. Voor de dichtste buren van de woning was dit even later ook het geval.