Buurt AZ Sint-Jan klaagt over 'luide' MUG-heli

Marnix Arschoot, buurtbewoner: “Sinds het verdwijnen van de hoogspanningslijnen die vroeger toch een 80 meter hoog waren, vliegt de helikopter soms heel laag. Waardoor we heel wat geluidsoverlast hebben in onze woonwijk. Dat geluid gaat door merg en been en kan je met niets vergelijken. Mensen die hier niet wonen, kunnen dat niet begrijpen. De borden staan in mijn kast te trillen, kinderen en huisdieren zijn angstig en mensen kunnen zowel overdag als ‘s avonds niet slapen.”

Volgens Marnix is het probleem opgelost als de helikopter opnieuw hoger vliegt. De stad en de eigenaar van de heli gaan nu praten met de bewoners.