"Een maand geleden heb ik de politie gebeld en heb ik hen gevraagd om te komen kijken. Dat hebben ze gedaan maar er is niets ondernomen. Ik ben blijven bellen naar het stadhuis en naar de aannemer om te vragen om iets te doen aan het lawaai, aan de mazouthinder en aan de gashinder. Want ik moest slapen met oordopjes in omdat het zo luid was. Ik had een vermoeden dat er iets ging gebeuren. Ik vind het doodjammer", klinkt het.

Bekijk ook