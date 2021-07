Buste Leopold II gestolen in Oostende

Op het Prinses Clementinaplein in Oostende is de buste van konging Leopold II sinds vrijdag verdwenen. De anonieme actiegroep 'De Stoete Ostendenaore', die al sinds jaar en dag strijdt tegen de aanwezigheid van Leopold II in het Oostendse straatbeeld, eiste intussen de diefstal op.

Burgemeester Bart Tommelein is er niet mee opgezet en heeft klacht laten indienen. "Zo voer je geen debat. Als dat standbeeld niet terugkomt, zijn alle gesprekken rond het thema overbodig." De Stoete Ostendenoare voert strijd tegen de aanwezigheid van Leopold II in het Oostendse straatbeeld vanwege de koloniale wantoestanden waarvoor de voormalige Belgische vorst verantwoordelijk is. Ontelbare keren werd al schade aangebracht aan standbeelden en straatnaamborden die gelinkt zijn aan Leopold II.

Ook het borstbeeld op het Sint-Clementinaplein werd al tal van keren beklad met rode verf of graffiti, zoals in maart en begin juli van dit jaar. "Voor de laatste keer heeft de Stoete Ostendenoare het borstbeeld bewerkt. Als die niet verwijderd wordt, is de volgende stap dat we het zelf zullen verwijderen”, dreigde de actiegroep in maart. Nu is het zover.

"Dit is ontoelaatbaar. Ik heb klacht laten neerleggen bij de politie, die een onderzoek start”, reageert burgemeester Bart Tommelein. “Ik sta open voor debat, maar dit is niet de manier waarop je protest voert. Het is diefstal van op ons openbaar domein. Als dat beeld niet terugkomt, worden wat mij betreft alle gesprekken en acties rond dit thema overbodig. Ik ben bereid daar een gesprek over te voeren maar niet op deze manier”, aldus de burgemeester.