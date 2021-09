Buskruit gevonden, man aangehouden voor terrorisme

De bewoner van een huis in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare (zwarte gevel) kwam zo'n tien dagen geleden in het vizier van het gerecht nadat hij daarvoor met zijn broer naar Antwerpen was afgezakt om zijn zus en schoonbroer af te ranselen. Zij waren volgens de broers niet Westers genoeg.

Het federaal parket reageert niet voor de camera maar bevestigt de aanhouding: "Een van de broers wordt verdacht van deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie en inbreuken op de wapenwet. In zijn woning in Roeselare werden verschillende materialen - zoals buskruit - gevonden waar mogelijk een bom mee kan worden gemaakt."

In Roeselare zijn ze in de buurt alvast flink geschrokken. Het materiaal om explosieven mee te maken is meegenomen door DOVO, de ontmijningsdienst van het leger.