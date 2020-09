De bus nemen is niet altijd even simpel voor mensen met een beperking. Dat blijkt ook uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht uit Brugge heeft opgevraagd.

Liefst twee derde van de bushaltes zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers, en amper zes procent voor mensen met een visuele beperking.

De infrastructuur van de bushalte is meestal het probleem. De Lijn moet dringend iets aan de toegankelijkheid doen, samen met de lokale besturen.

Annick Lambrecht: "Openbaar vervoer is voor iedereen. Het gaat vaak over kleine infrastructuurwerken. De bussen zijn aangepast, maar de haltes niet. Twee op drie haltes, dat is toch veel te veel".