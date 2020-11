Buschauffeur op zoek naar vrouw van wie hij het leven redde

In Loppem heeft een buschauffeur het leven van een bejaarde vrouw gered. Zij kwam met haar fiets ten val op de overweg en kon niet meer zelfstandig overeind komen. De buschauffeur aarzelde geen seconde, hij hielp de vrouw recht en bracht haar in veiligheid.

Op de beelden is te zien hoe luttele seconden na de reddingsactie het verkeerslicht rood wordt en de slagbomen naar beneden gaan. Een ware heldendaad dus.

Buschauffeur op zoek naar de vrouw

De held, buschauffeur Glenn Verbrugghe uit Zedelgem, is ondertussen op zoek naar de vrouw die hij in veiligheid bracht. Toch beschouwt de man zichzelf niet als een held. "Ik heb mijn bus stilgezet en ben zonder verpinken de overweg opgelopen. Toen ik de vrouw wou ontzetten met haar fiets sloegen lichten aan. Het werd penibel op het moment dat ik de vrouw kon redden. De slagbomen gingen naar beneden. Twee mensen schoten mij te hulp en we zijn nog veilig aan de overkant geraakt."

De vrouw was in shock en kon niets uitbrengen. Ze had pijn aan haar been en kon niet op eigen kracht rechtkomen. Contact heeft hij ondertussen niet meer gehad met de vrouw.

"We hebben nog geen contact gehad. Nu maken we daar wel werk van. Omdat ik graag zou weten of alles in orde is met haar."