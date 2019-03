Bus- en tramdienst weer op gang na actie De Lijn Oostende

In de regio Oostende ondervond het openbaar vervoer van De Lijn vanochtend hinder door een spontane vakbondsactie.

In de stelplaats van Oostende brak een spontane vakbondsactie uit. Daardoor was het bus- en tramverkeer zwaar verstoord. Op de streeklijnen reed de helft van de bussen, op de Oostendse stadslijnen reden geen bussen en ook de kusttram draaide niet op volle toeren. Daar vielen regelmatig ritten weg. De Lijn laat nu weten dat de actie is afgelopen en dat het bus- en tramverkeer weer op gang komt. Er kunnen wel vervolgvertragingen zijn.

Voorstellen

Volgens de overheidsvakbond ACOD is er een tekort aan personeel, een tekort aan bussen en zelfs een tekort aan 'datacassettes' waardoor de chauffeurs geen geld kunnen ontvangen." Daarbij komt de reorganisatie bij De Lijn die onlangs werd doorgevoerd bij. En voor de chauffeurs op regionaal niveau zijn er minder aanspreekpunten. "We hebben deze ochtend een onderhoud gehad met de directie. Het is de bedoeling dat tegen 18 maart de directie enkele voorstellen op tafel legt om op korte termijn tegemoet te komen aan de verzuchtingen", aldus ACOD.