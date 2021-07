Bus brengt KSA terug naar Oostkamp: “Situatie in Durbuy niet langer houdbaar”

Vanmorgen heeft een bus van VDK-autocars KSA Ten Rode weggehaald uit Durbuy. Daar was de kampsituatie door de aanhoudende regen niet langer houdbaar.

“Ik heb tweemaal contact opgenomen met mijn collega-burgemeester in Durbuy, de situatie was er niet langer houdbaar. Het blijft regenen en er is een burgemeesterbevel uitgevaardigd dat alle lokale kampen daar moeten stoppen”, aldus Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp.

Lees ook