Burgerwacht in Ichtegem na pogingen tot ontvoering

Gisteren nog riep politiezone Het Houtsche schooldirecties en ouders op om waakzaam te zijn aan de schoolpoorten. De schooldirectie van basisschool De Fonkel in Aartrijke deed aangifte van een voorval waarbij een negenjarig meisje bijna door een onbekende in een wagen werd gesleurd. Al lieten de politie en de school ondertussen al weten dat het om een misverstand ging.

Tweede geval?

Ook vorige week was er al een poging tot ontvoering in Ichtegem. Tussen half acht en acht uur zou iemand in zwarte kledij hebben geprobeerd om een 12-jarig meisje te kidnappen. Het meisje is de dochter van Andy Devriese, die in mei nog de bezieler was van een lokale burgerwacht na geruchten over pogingen tot ontvoering.

Ook nu laat Andy Devriese het hier niet bij en wil hij een nieuwe burgerwacht oprichten.