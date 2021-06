Burgers kunnen participeren in windturbines

In Oostende is zondagochtend het project "Burgerwind op zee" officieel gelanceerd. De 37 Belgische burgercoöperaties voor hernieuwbare energie zullen dankzij het initiatief voortaan rechtstreeks kunnen participeren in windturbines op zee.

Global Wind Day is een wereldwijd evenement dat jaarlijks op 15 juni gehouden wordt om het belang van wind als bron van energie centraal te stellen. Naar aanleiding van die Winddag houden de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie meerdere acties om aandacht te vragen voor burgerparticipatie in windenergie.

Het is dan ook niet toevallig dat REScoop België zondag het project "Burgerwind op zee" voorstelde in de Royal North Sea Yacht Club in Oostende. In 2023 start de tenderprocedure voor twee nieuwe offshore windturbinezones met een totaal vermogen van 1,4 gigawatt. Het principe van burgerparticipatie werd in 2019 al mogelijk gemaakt in België.

De federale regering zorgde er bovendien recentelijk voor dat burgercoöperaties voldoen aan de Europese richtlijnen van energiegemeenschappen. Concreet betekent dit dus dat REScoop België zich als een volwaardige partner zal kunnen aanbieden bij de tenderprocedure voor windconcessies op zee. De 37 Belgische burgercoöperaties vertegenwoordigen samen 100.000 burgers.

REScoop België noemt het de normaalste zaak van de wereld dat ze rechtstreeks toegang krijgen tot de beschikbare hernieuwbare energiebronnen op ons grondgebied. "Onze natuurlijke rijkdommen zijn een gemeenschappelijk goed waar vooral de lokale gemeenschap de vruchten van hoort te plukken", klinkt het. De federatie wil op die manier ook de lokale cohesie en het engagement van de burgers vergroten.