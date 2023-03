Burgerplatformen Ventilus: "netbeheerder Elia gijzelt dossier al drie jaar lang"

"In een artikel in de krant van 4 maart roept Elia topman Chris Peeters de Vlaamse regering op om snel beslissingen te nemen in het Ventilusdossier. Het is uiteraard zijn recht en zelfs zijn plicht als topman van Elia om dit te doen. Elia is immers verantwoordelijk voor de energiebevoorrading in België. Vanop afstand bekeken is het echter wel vreemd dat Elia de vertraging in het Ventilusdossier bij de Vlaamse regering legt. Het is immers Elia zelf dat al 3 jaar lang dit dossier gijzelt door éénzijdig vast te houden aan een oude technologie keuze", klinkt het.

"Er is immers een algemene consensus in dit land over de noodzaak van Ventilus. Zowel de Vlaamse regering, de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de omwonenden van het Ventilus traject en de betrokken bedrijven in de regio willen zich engageren om dit project mee te ondersteunen. De voorwaarde dat ze daarbij stellen is dat het ondergronds kan uitgevoerd worden op gelijkstroom", gaat het nog verder.

"Het wordt dus hoog tijd dat de CEO uit zijn ivoren toren komt, stopt met politici en burgers bang te maken dat het licht zal uitgaan en actief meewerkt aan een gedragen oplossing op de lange termijn. Hij heeft zelf de sleutel in handen en kan door een resolute keuze voor gelijkstroom ondergronds iedereen op 1 lijn krijgen, waardoor niet alleen het Ventilusproject, maar ook de gelijkstroom technologie in Vlaanderen in een stroomversnelling zullen terecht komen", besluiten ze.

