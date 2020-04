Burgerinitiatief start platform om afscheid te nemen

Wijrouwenmee.be is een online platform rond afscheid en rouwen in tijden van corona. Het biedt manieren om bij een overlijden - in deze periode van social distancing - toch verbindend afscheid te kunnen nemen en steun te kunnen bieden aan rouwenden.

Hoe kan je een afscheid op afstand toch dichterbij brengen? Wat kan je als familielid of vriend doen? Op die vragen vind je een antwoord op wijrouwenmee.be. Ook voor kinderen en jongeren staan er tips om hen te betrekken in de viering en het rouwproces. De site geeft ook praktisch aan hoe je een viering of een groet kan streamen via een smartphone of tablet. Extra literatuur en links naar professionele hulpverleners zijn tenslotte ook opgenomen.

Wijrouwenmee.be is een initiatief van het burgerinitiatief coronadenktank en wil steun en troost bieden in deze moeilijke dagen. Daarbij kregen ze de steun van specialisten Manu Keirse, Uus Knops en An Hooghe. Manu Keirse onderstreept de noodzaak van rouwen op dit moment: "De dood wacht niet tot de maatregelen voorbij zijn. Mensen missen laatste momenten van samenzijn. Deze komen nooit meer terug. De herinnering aan die laatste momenten van het leven blijven nabestaanden een leven lang bij en hebben vaak een bijzondere betekenis."