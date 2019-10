Het ziet er naar uit dat er binnenkort een nieuwe hamburgerketen naar Wevelgem komt. Of het een Burger King of een Quick wordt, is nog niet helemaal duidelijk.

Het bedrijf Burger Brands Belgium dat eigenaar is van Burger King en Quick, diende een vergunningsaanvraag in voor een hamburgerrestaurant in het leegstaand pand langs de Kortrijkstraat. Het pand was vroeger eigendom van Leenbakker, een keten van meubel- en interieurwinkels.

Twee jaar geleden opende in Brugge de eerste Burger King in West-Vlaanderen. In april vorig jaar volgde Kuurne en binnenkort komt er dus misschien ook een in Wevelgem.