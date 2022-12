Burgemeestersbesluit verworpen: “tenten al in opbouw, vluchtelingen kunnen morgen al toekomen”

Het burgemeestersbesluit van Frank Casteleyn in Jabbeke is verworpen. Hij hield de komst van een mogelijk noodcentrum voor vluchtelingen in Jabbeke tegen wegens een mogelijke PFAS-vervuiling.

De Raad van State schorst nu dat besluit, de vluchtelingenproblematiek is dringender dan een mogelijke PFAS-vervuiling. Volgens onze bronnen zijn er op de site van de civiele bescherming al tenten in opbouw. In theorie kunnen de vluchtelingen morgen al toekomen.



Staatssecretaris de Moor trok naar de Raad van State met een schorsingsverzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Op haar kabinet wordt erop gewezen dat ze ook tegen andere burgemeesterbesluiten in beroep gaat, omdat dat nu eenmaal juridisch de te volgen weg is. Opmerkelijk is dat Casteleyn en de Moor wel beide tot dezelfde partij behoren (CD&V).

