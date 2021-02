Burgemeesters vragen positiever nieuws in open brief

De burgemeesters van Avelgem en Kuurne roepen in een open brief de media op om positiever nieuws te brengen, en geen lawine aan negatief -vooral corona- nieuws.

Dit schrijven ze ons:

Beste mensen uit ons medialandschap,

Mogen wij heel even wat positiviteit vragen in deze moeilijke crisis? Als burgemeester in onze gemeente staan we met onze botten stevig in de grond. We horen, zien en voelen dat voor vele mensen deze crisis ondraaglijk wordt. We maken ons zorgen. Het is al lang wachten op betere tijden, maar de overload aan tegenstrijdige berichtgeving maakt onze mensen nog meer angstig, onzeker, hopeloos en verward.

Uiteraard moeten mensen geïnformeerd blijven en erkennen wij zeker de persvrijheid, vrije meningsuiting, maar hebben wij, politici, experten en perslui in tijden van crisis, ook niet de verantwoordelijkheid om de kalmte te bewaren? Daarom graag deze oproep: Doseer het COVID19 & Vaccin nieuws i.p.v. dagelijks politici te interviewen en het opbod van experten die elkaar tegenspreken. Laat deze mensen met rust en laat ze hun werk doen. Zorg voor wat meer communicatieluwte aangaande het bijhouden van vaccin stocks en leveringen. Mensen hebben hier geen boodschap aan, integendeel.

Zet beter in op zorgende communicatie, naar specifieke doelgroepen die extra kwetsbaar zijn. Zoek naar positieve verhalen, laat de man in de straat aan het woord, laat hem verwoorden hoe hij/zij zich voelt, hoe hij/zij omgaat met heel deze situatie.

Mogen wij vragen dat jullie het negatieve minder opzoeken? Mogen we jullie vragen om te stoppen met mensen hoop te ontnemen? Mogen we vragen dat jullie van nu af aan wat positiever communiceren? Er is heus wel meer nieuws, er gebeurt zoveel meer: innovatief, creatief, cultureel, economie, wereldnieuws, solidariteit… Bijzondere tijden bieden dikwijls bijzondere kansen voor heel wat mensen…zoek deze mensen op.

Elke dag zorgen wij, samen met onze collega’s burgemeesters, op het werkveld om al de maatregelen in goede banen te leiden. Maar vooral ook om onze inwoners hoop en vertrouwen te geven; we stellen ons in hun situatie, we luisteren, we begrijpen en ervaren hetzelfde. Samen met onze inwoners trachten we deze situatie te overleven. Niemand weet nog wat de dag brengt, het verandert voortdurend, soms lijkt het eindeloos maar toch spreken we hen moed in.

Hoe paradoxaal het ook moge klinken, wachten heeft ook zijn voordelen. Het wachten gebiedt ons tot inzichten, veranderingen, het laat zaken bezinken… We hoeven niet à la minute antwoorden te krijgen, geen nieuwflash die om de zoveel seconden onze smartphone oplicht. We trachten onze mensen te doen aanvaarden dat we in een situatie zitten die onzeker is, die we niet meteen kunnen veranderen. We geven hen moed om te veranderen wat ze kunnen veranderen en wijsheid om onderscheid te maken van wat mogelijk is en niet.

We motiveren onze mensen om straks naar het vaccinatiecentrum te komen dat we samen met onze collega’s burgemeesters opbouwen. We blijven hoe dan ook hoopvol en kijken uit naar de lente. Eens onze oudsten gevaccineerd zijn kan het alleen maar beteren.

Wij vragen jullie steun ! Media, politici, experten en collega’s – we hebben nu echt wel nood aan een andere communicatie! We hebben nood aan boodschappers van hoop, planning en realisme. Het fysisch en mentaal welzijn van onze burgers moet centraal staan.

Er moet iets veranderen! Nu! Stop de negatieve gepolariseerde berichtgeving en doseer het covid 19 & vaccin nieuws.

We steken onze nek uit , tegen de negatieve stroom in, omdat het moet!

Lut Deseyn en Francis Benoit