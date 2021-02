Burgemeesters vragen meer informatie over coronabesmettingen in Duinkerke

De burgemeester van Veurne en ook die van De Panne vragen meer informatie over de coronabesmettingen net over de grens in Frankrijk. Ze rekenen hiervoor op de gouverneur.

In De Panne en ook in Veurne zijn veel Franse werknemers aan de slag. Dat is ook zo bij chipsfabrikant Pepsico in Veurne. Vooral in de voedinggssector zijn veel Fransen aan de slag. Dat vraagt om extra waakzaamheid. Peter Roose, burgemeester Veurne: "We hebben in de pers gelezen dat er in de Duinkerkse agglomeratie een uitbraak van de Britse variant. Vandaar de vraag om op de hoogte gehouden te worden. Wij willen op een goeie manier onze bedrijven kunnen inlichten over de besmettingsgraad en hen aanzetten om preventieve maatregelen te nemen om hun bedrijf en werknemers te beschermen. "