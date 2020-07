De burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve lanceert een videoboodschap waarin hij vraagt aan om waakzaam te blijven. In Moorsele neemt het aantal besmettingen toe, maar er is geen reden tot paniek, klinkt het.

"We hadden zelfs contact met Marc Van Ranst. De situatie is onder controle, maar we moeten waakzaam blijven. Respecteer de hygiëneregels, in het belang van iedereen."

Mondmaskers in woonzorgcentra

In de woonzorgcentra wordt de bezoekregeling wat teruggeschroefd, om de besmettingen verder onder controle te houden.