Burgemeester Waregem Kurt Vanryckeghem (56) stopt met politiek

Burgemeester van Waregem en Vlaams parlementslid voor CD&V Kurt Vanryckeghem zegt de politiek vaarwel. Vanryckeghem stelt zich in 2024 geen kandidaat meer dat heeft hij vanmiddag zelf meegedeeld op een persconferentie.

"Plaats maken voor jongeren"

Kurt Vanryckeghem vindt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Hij wil in schoonheid de politiek verlaten en vindt het bij de volgende verkiezingen, over een kleine twee jaar dus, het gepaste moment. Hij zal dan 3 ambtstermijnen burgemeester geweest zijn van Waregem.

Op 1 december 2024 sluit hij de deur van het stadhuis in Waregem achter zich. "Op elke politieker staat een houdbaarheidsdatum en te veel collega's doen nog door", zei hij een persmoment.

15 jaar burgemeester

Kurt Vanryckeghem is 15 jaar burgemeester in Waregem. Toen vorig burgemeester Yolande Dhondt in 2006 de fakkel doorgaf ging het tussen hem en huidig eerste schepen Rik Soens.

Drie jaar geleden veroverde de burgemeester van Waregem ook een zitje in het Vlaams parlement. Kurt Vanryckeghem is 56 jaar en kinesist van opleiding.