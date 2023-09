Burgemeester verdedigt beslissing over kameraadschapsavond en IJzerwake

Nancy Six (Ieper 2030, voormalig Vlaams Belang) verdedigde beide initiatieven en noemde het Ieperse Vredescollectief twee man en een paardenkop. Terwijl Sam Vancayseele (Groen) de initiatiefnemers beschuldigde van haatspraak en discriminatie.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) antwoordde dat ze betreurt dat er deze zomer terug een hele polemiek ontstaan is - vooral door sociale media en andere niet altijd correcte of neutrale berichtgeving - met Ieper wederom als middelpunt van alle aandacht: "Ik kan dat alleen maar betreuren. Weet alleen dat dit stadsbestuur het engagement van vredestad ernstig neemt en we 100% staan achter het vredescharter hier in deze gemeenteraad goedgekeurd én de motivatie voor de door ons genomen beslissingen."

Extra manschappen

"Net als vorig jaar is door de hele heisa op publieke fora door de politie op basis van hun expertise, en in samenspraak met de bestuurlijke informatiecel van de federale politie, het crisiscentrum en OCAD, beslist om zaterdag en zondag extra manschappen te voorzien, in burger en in uniform. Hoeveel kan ik u nu niet zomaar zeggen noch wat dit precies kostte, ze waren ook niet allen op de locatie zelf maar ook bij de Last Post, Grote Markt en omgeving. We zullen dit uiteraard evalueren met de verantwoordelijken van de politiezone Arro Ieper. Trouwens, of het nu Vredescollectief of het bestuur van IJzerwake is, het staat iedereen vrij om een afspraak te beleggen met mij. Mijn deur staat open en aan luisterbereidheid geen tekort."

Bekijk ook: