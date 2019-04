Kristof Audenaert, burgemeester van Torhout, en zijn echtgenote An Segaert zijn ouders geworden van Louise. Het is hun tweede kindje.

Hun 3-jarige zoontje Arthur krijgt er nu dus een zusje bij.

Audenaert is waarnemend burgemeester van Torhout voor CD&V sinds 1 juni 2016, in vervanging van minister Hilde Crevits. Sinds de verkiezingen van 14 oktober is hij ook titelvoerend burgemeester van de stad.