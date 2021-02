Burgemeester Tommelein roept op om Oostende te vermijden

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vraagt bezoekers van de stad zondag het stadscentrum te vermijden. Dat doet hij nadat het zaterdag te druk werd in Oostende. Ook worden vandaag nog eens extra stewards ingezet om de drukte in goede banen te leiden.

In Oostende werd het zaterdag even zo druk dat de politie en de burgemeester hebben opgeroepen om niet meer af te zakken naar de badstad. Alle centrumparkings waren ook volzet en de Westelijke strekdam werd afgesloten. Daarom roept de burgemeester bezoekers op om zondag niet massaal naar het centrum van de stad te komen. "Oostende is groot genoeg dus ik wil mensen vragen om de rustigere plaatsen op te zoeken en niet allemaal samen naar het centrum te komen."

Extra stewards

Oostende zal zondag ook nog eens een aantal extra stewards inzetten, bovenop de extra's die zaterdag al voorzien waren. Ook zullen auto's sneller worden omgeleid naar randparkings. Volgens de burgemeester is de uittocht van dagjesmensen wel vlot verlopen. "De NMBS had zoals deze zomer verschillende rijen ingericht per bestemming, waardoor alles zonder incidenten kon verlopen", aldus Tommelein.

Langzame uittocht in Blankenberge

De uittocht van toeristen in Blankenberge kwam pas laat op gang. Daar gaf de burgemeester te kennen dat het wel even vrij druk werd in het station. "De NMBS weigerde enkele reizigers omdat de treinen te vol zaten. Die mensen bleven dan even staan in ons station. Al bij al was het een drukke dag maar het was beheersbaar. Nergens waren er incidenten en de mensen hielden zich goed aan de regels", aldus burgemeester Daphné Dumery.