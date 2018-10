Burgemeester stapt op in debat Middelkerke

In Middelkerke is een politiek debat even anders verlopen dan verwacht. De burgemeester, Janna Rommel-Opstaele, las voor het debat een verklaring voor en stapte toen, gevolgd door haar hele partij, op. Onder hoongelach in de zaal.

Politieke hoogspanning aan de middenkust

Dat er politieke hoogspanning heerst in Middelkerke, was al duidelijk voor dit debat. Maar de temperatuur is er intussen nog iets gestegen. Op een politiek debat kwam de zetelende burgemeester Janna Rommel-Opstaele langs, maar nog voor het gesprek kon beginnen, las ze een verklaring voor.

"Voorakkoord dus zinloos debat"

Daarin zei ze dat er duidelijk een getekend voorakkoord is tussen oppositiepartij Lijst Dedecker en CD&V (dat nu in de meerderheid zit). Omwille van dat voorakkoord vindt de burgemeester dat de democratie geen rol meer kan spelen en dat een debat dus ook geen enkele zin heeft. In dat voorakkoord zou CD&V toestaan dat Dedecker burgemeester wordt van Middelkerke, in ruil voor enkele schepenzetels. Waarop Rommel-Opstaele opstond en de bomvolle zaal verliet, gevolgd door de aanwezige leden van haar partij (Open VLD). En dat onder hoongelach van het publiek (dat ook heel wat kandidaten van andere partijen in Middelkerke telde).

Dedecker ontkent

Eens de burgemeester en haar gevolg de zaal verlaten hadden, nam Jean-Marie Dedecker het woord. Hij ontkent voor de hele zaal dat er een voorakkoord is met CD&V en herhaalt dat ook achteraf voor onze camera. Waarna het debat toch van start ging, zonder de burgemeester dus.