Burgemeester Staden weigert deel bevoegdheden af te staan

De burgemeester weigert en reageert met een krasse uitspraak. "Men zegt: wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Maar ik heb mijn gat niet verbrand maar toch ligt het helemaal open."

Onderzoek naar belangenvermenging

Vorig jaar startten het parket van West-Vlaanderen en Audit Vlaanderen naar aanleiding van een artikel in de Kant van West-Vlaanderen (KW) een onderzoek naar twee 'verdachte vastgoedtransacties' die burgemeester Francesco Vanderjeugd zou hebben gesloten. Daarbij had hij volgens de krant gebruik gemaakt van de voorkennis die hij als burgemeester had. Midden oktober was het onderzoek van Audit Vlaanderen afgerond. Naar aanleiding van het rapport plaatste minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) Staden onder verscherpt toezicht.

Het rapport van Audit Vlaanderen is donderdagavond besproken in de gemeenteraad achter gesloten deuren. Daarbij heeft oppositiepartij CD&V voorgesteld dat burgemeester Vanderjeugd afstand zou nemen van zijn bevoegdheden op vlak van ruimtelijke ordening en het verlenen van vergunningen. "Wij hebben het rapport grondig besproken en het is niet mals", zegt fractieleider Ludwig Willaert. "Wij hebben voorgesteld om de bevoegdheden Wonen en Vergunningsbeleid afstaat om een duidelijke scheiding te behouden. Er is een deontologische code die moet worden gevolgd en er mag geen verweving en onduidelijkheid zijn."

Reactie burgemeester: "Heb mijn gat niet verbrand maar het ligt helemaal open"

Maar de burgemeester weigert om afstand te doen van een deel van zijn bevoegdheden. "Men zegt: wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Maar ik heb mijn gat niet verbrand maar toch ligt het helemaal open. Men zegt dat ik dat moet doen omwille van de perceptie. Maar als ik die bevoegdheden overdraag, kan ik ook de perceptie tegen me hebben en kunnen mensen dat zien als een soort schuldbekentenis. Het is trouwens nog altijd aan het schepencollege om in zoiets te beslissen."

