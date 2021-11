Burgemeester Staden sluit kleedkamers, clubs boos en ontgoocheld

De sluiting geldt voor alle sportclubs, maar vooral zij die buiten spelen, zoals voetbalclubs, voelen zich benadeeld. Ze zijn niet alleen ontgoocheld, ze zijn ook boos omdat er geen overleg is geweest. “Wij snappen wel dat de cijfers slecht zijn, maar waarom is er geen overleg? Waarom meteen deze drastische maatregel,” zegt Dimitri Geerolf van SK Oostnieuwkerke. “Matchen spelen met gesloten kleedkamers is heel moeilijk, zeker voor onze eerste ploeg, die in eerste provinciale speelt,” zegt hij.

Burgemeester: "Ik kon niet anders"

Burgemeester Francesco Vanderjeugd verdedigt zich: “Ik heb alle begrip voor het ongenoegen van de voetbalclubs. Maar ik kon niet anders. Ik neem deze beslissing niet alleen. De cijfers bij ons zijn slecht. En ik volg het advies van de crisiscel, die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van politie, brandweerzone Midwest, de huisartsenkringen. De CO2-metingen in kleedkamers zijn echt slecht.”

"We begrijpen het niet, in sommige buurgemeenten is situatie nog slechter"

SK Oostnieuwkerke gaat alvast op zoek naar alternatieven. Trainen in buurgemeenten bijvoorbeeld. Of een thuismatch op verplaatsing spelen, desnoods een speciale sanitaire autobus zoeken waar de spelers zich wel kunnen omkleden. Dimitri Geerolf : “Wij begrijpen vooral niet waarom alleen Staden dit beslist. In sommige buurgemeenten is de situatie nog veel slechter. Wij zouden nog veel meer akkoord kunnen gaan met een vervroegde winterstop voor alle clubs. Nu moeten we van de voetbalbond verplicht verder spelen, anders geven wij forfait. En na drie forfaits worden wij uit de competitie gezet.”

(lees verder onder de foto)



Burgemeester Vanderjeugd weet dat hij als burgemeester op eigen houtje handelt, en dat de situatie in sommige buurgemeenten nog slechter is. “Ik ben alleen bevoegd voor mijn gemeente, en ik wil net vermijden dat de situatie nog verergerd en inderdaad zo slecht wordt als in bijvoorbeeld Hooglede of Houthulst.”

Een tussenoplossing, de kleedkamers maar 15 minuten voor en na de match openhouden, zoals de voetbalclubs het voorstellen, ziet de burgemeester niet zitten. “Ik ga niet beginnen marchanderen,” zegt hij.