Burgemeester Staden maakt balans op in zijn boek

De burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd, heeft in Antwerpen zijn boek voorgesteld.

in "Burgemeester met een beugel" heeft hij zijn ervaringen als burgervader en Vlaams parlementslid neergeschreven. Vanderjeugd werd enkele jaren geleden verkozen als jongste burgervader (Open Vld) van het land. Toen droeg hij nog een beugel. Hij ziet dat als een metafoor voor zijn mandaat. In het boek stelt de politicus zich kwetsbaar op. Zo schrijft hij over zijn burn-out. Hij wil er ook het taboe rond psychische problemen mee doorbreken. Op de boekvoorstelling waren veel partijgenoten aanwezig, zoals Bart Tommelein uit Oostende, Mercedes Van Volcem uit Brugge en de jonge burgervader Gauthier Defreyne van Gistel.

Straks meer