Burgemeester sluit Brugs hotel na lockdownfeestje

Vorig weekend vond daar een lockdownfeestje plaats waar 28 studenten aanwezig waren, onder wie zeven minderjarigen. Ze kregen allemaal een pv.

Het was niet de eerste keer dat de Brugse politie vaststelde dat het hotel het niet te nauw nam met allerhande reglementen en uiteindelijk was het feestje maar de spreekwoordelijke druppel.

Want het hotel is ook niet in regel met de elektriciteit en de brandveiligheid bijvoorbeeld. Sinds november werden er behalve de pv's voor corona ook inbreuken vastgesteld voor het gebruik van verdovende middelen, het bezit van wapens en prostitutie. De uitbater distancieert zich van die feiten, maar krijgt nu een maand tijd om zich in regel te stellen.

Lees ook: