Burgemeester sluit Brantano-vestiging in Waregem

Ook de vestiging van Brantano in Waregem moet dicht. Dat beslist de burgemeester.

De Brantano-winkel in Waregem ging maandagmorgen nog gewoon open. Toen bleek dat er opnieuw een massa volk kwam opdagen, besloot de burgemeester de winkel dan toch te sluiten. "Er heerste totale chaos en er was niets georganiseerd. De situatie was niet veilig", vertelt burgemeester Vanryckeghem. De klanten die al stonden aan te schuiven kregen nog de kans om binnen te gaan maar om 16.00 uur werd de winkel gesloten. "Pas als de curatoren kunnen bewijzen dat ze de uitverkoop veilig kunnen organiseren, mag de winkel weer opengaan."

