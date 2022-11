Burgemeester Ruiselede: "Fusie komt er hoe dan ook"

Meerderheidspartij RKD van Ruiselede legt de uitslag van het referendum zo goed als naast zich neer. Gisteren konden inwoners ouder dan 16 stemmen of ze voor of tegen een fusie waren met Wingene. 91 procent van de stemmers is tegen, toch gaat de fusie gewoon door.

Burgemeester Greet De Roo: "Wij willen er een positief verhaal van maken, met Wingene zien we een goed partnership dus waarschijnlijk gaan wij daarmee door. De uitslag van het referendum is wat ze is."

Duidelijke taal bij burgemeester De Roo. Nochtans antwoordde 91 procent van de Ruiseledenaars die gisteren gingen stemmen tijdens het referendum 'neen' op de vraag: 'Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?' Amper 7 procent stemde voor. Een duidelijk resultaat lijkt, maar dat is naast de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene gerekend. "Dan moet je weer die cijfers gaan ontleden. Zijn dat mensen tegen de fusie of tegen de gemeente Wingene? Een deel van de mensen wil naar Aalter, Tielt of Wingene. En een deel wil helemaal geen fusie."

"Wel lessen trekken"

"Natuurlijk trekken wij lessen uit wat onze bewoners ons laten weten. Is dat te laat? Ja, misschien wel. Maar we moeten verder. We willen die fusie echt waarmaken, waarbij de aparte gemeenten hun eigen identiteit behouden. We zitten nog maar aan het begin van het traject, er moet nog veel besproken worden. En daar zullen we de inwoners ook inspraak geven."

Om het referendum, opgesteld na een petitie, te laten gelden, moest 20 procent van de stemgerechtigde Ruiseledenaars komen stemmen. 1917 inwoners hebben aan de volksraadpleging deelgenomen. Dat is dubbel zoveel als nodig was. Oppositiepartij Respect vindt dat het gemeentebestuur de plannen moet bijsturen, ook al is zo'n referendum niet bindend.