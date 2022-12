Burgemeester Ruiselede excuseert zich in open brief: "Communicatie kon beter"

"De communicatie vooraf aan de beslissing om te fuseren met Wingene had inderdaad beter gekund." Dat schrijft burgemeester Greet De Roo van Ruiselede in een open brief. Die is bij alle Ruiseledenaren in de bus gevallen.

De geplande fusie tussen Ruiselede en Wingene heeft al voor veel ophef gezorgd. Het leidde zelfs tot een referendum in Ruiselede. 91 procent van de stemmers -een kleine 2.000 mensen- stemde tegen.

"Geef toe dat het beter kon"

"Dat we stilaan aan onze limieten zaten qua kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger toe, wisten we al", schrijft De Roo. "Een fusie werd stilaan overwogen. Het nieuws zelf kwam onverwacht en verrassend: dat is niet onze gewoonte om zo te werken", geeft de burgemeester toe. "Ik wil graag toegeven dat dit ook anders had gekund met meer communicatie vooraf over het waarom en het hoe. Misschien hebben we ons blindgestaard op het gemak van andere fusies in onze buurt."

De Roo excuseert zich nogmaals voor het gebrek aan informatie en communicatie, maar haalt tegelijk aan dat ze vaststelt dat het protest vooral ook daarover gaat, en niet over de fusie zelf. Ze erkent dat ze het signaal heeft begrepen, en belooft een uitgebreid participatieproject op weg naar de echte fusie.

