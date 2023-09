Burgemeester Piet De Groote geen lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen Knokke-Heist

Huidig burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote zal geen lijsttrekker zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is vandaag beslist tijdens een geheime vertrouwensstemming van de lokale partij Gemeentebelangen. "Ik stel me de vraag of dit georkestreerd is", zegt De Groote.

Geheime vertrouwensstemming

Knokke-Heist kende enkele woelige weken naar aanleiding van een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging. Ex-schepen Kris Demeyere stapte uiteindelijk zelf op omdat hij genoemd zou worden in de Audit. Donderdagavond werd het rapport nog besproken in de gemeenteraad. Door politieke onrust werd zaterdag een geheime vertrouwensstemming, die moest beslissen over de rol van burgemeester Piet De Groote in de toekomst. De deelnemers aan de stemming besloten dat De Groote geen lijsttrekker zal zijn bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen.

Zelf vragende partij

De Groote was naar eigen zeggen zelf vragende partij voor de stemming. "Ik wilde duidelijkheid over hoe het nu verder moet. Aangezien heel wat mensen vandaag niet konden, had ik om uitstel gevraagd, maar dat is er niet gekomen. Ik stel mij de vraag of dit georkestreerd is", zegt de burgemeester van Knokke-Heist.

Piet De Groote zou op de hoogte gebracht zijn door iemand van de leden dat de meerderheid hem niet als lijsttrekker wil bij de volgende verkiezingen.

Nieuw hoofdstuk

"Gemeentebelangen Knokke-Heist heeft deze ochtend beslist om volop voor een nieuw hoofdstuk te gaan. De groep benadrukt het belang aan positieve kernwaarden, integriteit en continuïteit en nodigt iedereen uit om samen te werken voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners. Binnenkort volgt er meer informatie", vertelt eerste schepen van Knokke-Heist, Jan Morbee.

De burgemeester van Knokke-Heist vermeldde ook nog dat hij zich de komende dagen zal beraden over zijn politieke toekomst, in alle rust.

"Tijd voor verandering"

Cathy Coudyser (N-VA) reageert: "Wij maken al enkele maanden de implosie van Gemeentebelang mee. Het begon met het scholendossier, de verschillende acties van burgers rond ruimtelijke ordening en nu de Audit." De N-VA vraagt zich ook af hoe Knokke-Heist de volgende maanden bestuurd kan worden. "Het is nog een jaar tot aan de verkiezingen. We zitten nu met een collega dat het vertrouwen in hun burgemeester opzegt. Dat verdienen de inwoners niet. Het is tijd voor verandering", stelt Coudyser vast.

De inwoners van Knokke-Heist kunnen wel rekenen op de N-VA. "Met integere politici willen wij de puinhoop opruimen en Knokke-Heist behoorlijk besturen. Met de N-VA wordt opnieuw geluisterd naar de burger, zijn de regels voor iedereen van toepassing en wordt efficiënt met belastingcenten omgegaan", geeft Coudyser mee. De focus van de N-VA zal liggen op het aantrekken van mensen tussen 25-60 jaar om in Knokke-Heist te komen wonen en werken. "In onze toeristische gemeente is iedereen welkom, maar we houden tegelijk ook rekening met de leefbaarheid voor de inwoner", besluit Coudyser.