Burgemeester over coronavandalisme in De Haan: "Daar walg ik van"

Ondanks de inspanningen die de gemeente De Haan neemt om mensen aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de coronacrisis, wordt ze geconfronteerd met vandalisme. Tientallen bordjes die mensen aanmoedigen om onder andere afstand te houden door het rechtse voetpad te nemen moesten vervangen worden.

De gemeente plaatste in het kader van COVID-19 ook extra mobiele WC’s op plaatsen waar anders geen sanitair aanwezig is. In de zone Harendijke werd de mobiele unit al omvergeduwd, en vanbinnen volledig besmeurd met uitwerpselen.

Burgemeester Vandaele: "Daar walg ik van."

Burgemeester Wilfried Vandaele reageert geschokt op het vandalisme. “Ik begrijp niet wat sommige mensen bezielt. Iedereen doet zijn best om het coronavirus onder controle te krijgen, en onze inwoners en gasten waarderen dat. Maar dan heb je altijd een paar idioten die alle inspanningen om zeep helpen. Moedwillig dingen kapotmaken, daar walg ik van.”

Het politietoezicht wordt verhoogd, onder andere met nachtvluchten van de drone van de politiezone Bredene-De Haan. Twee mogelijke daders werden al opgepakt.